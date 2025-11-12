"Плівки Міндіча". Київ заявив європейцям, що винних у корупції покарають

Сибіга розповів партнерам, що до відповідальності притягнуть "всіх, хто причетний до корупційних схем"

Фото: X Андрія Сибіги

Після операції антикорупційних органів "Мідас", міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив європейським партнерам, що винні будуть покарані. Слова політика передає МЗС.

Сибіга зустрівся у Канаді з колегами з Франції, Жаном-Ноелем Барро, Німеччини, Йоганном Вадефулем, Італії, Антоніо Таяні, а також главою дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас.

"Я поінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією. Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", – розповів міністр.

Також, додав він, Україна та європейці обговорили майбутній 20-й пакет санкцій ЄС і роботу щодо повного використання заморожених російських активів.

"Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE. Я дякую союзникам, які готують нові пакети військової допомоги та підтримки в енергетичній сфері", – написав Сибіга, зазначивши, що запросив колег до України.