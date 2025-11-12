"Плівки Міндіча". Київ заявив європейцям, що винних у корупції покарають
Після операції антикорупційних органів "Мідас", міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив європейським партнерам, що винні будуть покарані. Слова політика передає МЗС.
Сибіга зустрівся у Канаді з колегами з Франції, Жаном-Ноелем Барро, Німеччини, Йоганном Вадефулем, Італії, Антоніо Таяні, а також главою дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас.
"Я поінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією. Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", – розповів міністр.
Також, додав він, Україна та європейці обговорили майбутній 20-й пакет санкцій ЄС і роботу щодо повного використання заморожених російських активів.
"Ми також зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони та енергетичної стійкості напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE. Я дякую союзникам, які готують нові пакети військової допомоги та підтримки в енергетичній сфері", – написав Сибіга, зазначивши, що запросив колег до України.
- Тим часом президент Зеленський виступив за звільнення міністерки енергетики Гринчук та її попередника на посаді, нині міністра юстиції Галущенка. Вони вже написали відповідні заяви.
- Водночас глава держави анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів "плівок Міндіча" – самого бізнесмена та Цукермана.
- Тим часом у ДПСУ повідомили, що Міндіч легально виїхав з України. На той момент підозри йому ще не було.
- Раніше, на одному з судових засідань прокурор САП, заявляючи про вплив бізнесмена Міндіча, процитував запис одного з дзвінків фігурантів, на якому президент Зеленський зателефонував Галущенку. Міндіч стверджував, що дзвінок стався після його СМС главі держави – повна розмова тут.
