"Пленки Миндича". Киев заявил европейцам, что виновных в коррупции накажут

Сибига рассказал партнерам, что к ответственности привлекут "всех, кто причастен к коррупционным схемам"

Фото: X Андрея Сибиги

После операции антикоррупционных органов "Мидас", министр иностранных дел Андрей Сибига заявил европейским партнерам, что виновные будут наказаны. Слова политика передает МИД.

Сибига встретился в Канаде с коллегами из Франции, Жаном-Ноэлем Барро, Германия, Йоханном Вадефулем, Италии, Антонио Таяни, а также главой дипломатии Европейского союза Кайей Каллас.

"Я проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией. Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", – рассказал министр.

Также, добавил он, Украина и европейцы обсудили будущий 20-й пакет санкций ЕС и работу по полному использованию замороженных российских активов.

"Мы также сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны и энергетической устойчивости накануне зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE. Я благодарю союзников, которые готовят новые пакеты военной помощи и поддержки в энергетической сфере", – написал Сибига, отметив, что пригласил коллег в Украину.