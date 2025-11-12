"Пленки Миндича". Киев заявил европейцам, что виновных в коррупции накажут
После операции антикоррупционных органов "Мидас", министр иностранных дел Андрей Сибига заявил европейским партнерам, что виновные будут наказаны. Слова политика передает МИД.
Сибига встретился в Канаде с коллегами из Франции, Жаном-Ноэлем Барро, Германия, Йоханном Вадефулем, Италии, Антонио Таяни, а также главой дипломатии Европейского союза Кайей Каллас.
"Я проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией. Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", – рассказал министр.
Также, добавил он, Украина и европейцы обсудили будущий 20-й пакет санкций ЕС и работу по полному использованию замороженных российских активов.
"Мы также сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны и энергетической устойчивости накануне зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE. Я благодарю союзников, которые готовят новые пакеты военной помощи и поддержки в энергетической сфере", – написал Сибига, отметив, что пригласил коллег в Украину.
- Тем временем президент Зеленский выступил за увольнение министра энергетики Гринчук и ее предшественника на посту, ныне министра юстиции Галущенко. Они уже написали соответствующие заявления.
- В то же время глава государства анонсировал санкции СНБО против двух фигурантов "пленок Миндича" – самого бизнесмена и Цукермана.
- Между тем в ГПСУ сообщили, что Миндич легально выехал из Украины. На тот момент подозрения ему еще не было.
- Ранее, на одном из судебных заседаний прокурор САП, заявляя о влиянии бизнесмена Миндича, процитировал запись одного из звонков фигурантов, на котором президент Зеленский позвонил Галущенко. Миндич утверждал, что звонок произошел после его СМС главе государства – полный разговор здесь.
