Припинення вогню в Україні та мирні переговори малоймовірні до весни – президент Фінляндії

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Припинення вогню в Україні малоймовірне до весни, а Європа не повинна припиняти допомогу Києву, попри справу "Мідас" про корупційний скандал. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Associated Press на військовій базі на північ від Гельсінкі.

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року. Було б добре щось зробити до березня", – сказав він.

Стубб зазначив, що Європі знадобиться витривалість і стійкість, щоб пережити зиму на тлі гібридних атак Росії по всьому континенту. Також, як стверджується, він використає свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати інтереси України.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія, як я бачу ситуацію на полі бою або як потрібно поводитися з Путіним. І якщо він прийме хоча б одну з десяти ідей, це вже буде добре", – сказав фінський президент.

Також він розповів в інтерв'ю, що президенту Володимиру Зеленському необхідно швидко розібратися з корупційним скандалом усередині країни, оскільки інцидент на руку Росії. Водночас Стубб закликав європейських лідерів розглянути можливість збільшення фінансової та військової підтримки Києва.