Премьер Армении заявил, что на "инаугурацию" его звал Эрдоган, но не Путин

Никол Пашинян (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приглашение на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина он получил от президента Турции Реджепа Эрдогана, однако сам руководитель Кремля его не звал на мероприятие. Об этом он сказал на пресс-конференции 7 мая, передает News.am.

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"Я получил приглашение от президента Турции Эрдогана принять участие в инаугурации, но от президента России Владимира Путина не получал", – сказал Пашинян.

Он отметил, что даже если бы получил приглашение, пресс-конференция, которую он дает 7 мая, по его оценке, не менее важна.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", – сказал Пашинян.

6 мая стало известно, что Пашинян не поедет на "инаугурацию" российского диктатора. Однако после псевдовыборов он поздравил Путина с "победой", пожелал "здоровья, счастья и дальнейших успехов" в его деятельности.

6 мая в МИД заявили, что "инаугурация" Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

В Госдепе США сообщили, что страна не будет посылать представителя на "инаугурацию" Путина, однако и дальше считают его "президентом" России.

Радио Свобода опубликовало список стран, представители которых должны были прибыть на "инаугурацию" российского диктатора. Это Франция, Греция, Кипр, Мальта, Венгрия и Словакия.

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