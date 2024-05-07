Прем'єр Вірменії заявив, що на "інавгурацію" його кликав Ердоган, але не Путін

Нікол Пашинян (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що запрошення на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна він отримав від президента Туреччини Реджепа Ердогана, проте сам керівник Кремля його не кликав на захід. Про це він сказав на пресконференції 7 травня, повідомляє News.am.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації, але від президента Росії Володимира Путіна не отримував", – сказав Пашинян.

Він зазначив, що навіть якби отримав запрошення, пресконференція, яку він дає 7 травня, за його оцінкою, є не менш важливою.

"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", – сказав Пашинян.

6 травня стало відомо, що Пашинян не поїде на інавгурацію російського диктатора. Однак після псевдовиборів він привітав Путіна з "перемогою", побажав "здоров'я, щастя та подальших успіхів" у його діяльності.

6 травня в МЗС заявили, що "інавгурація" Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результатів російських виборів.

У Держдепі США повідомили, що країна не посилатиме представника на "інавгурацію" Путіна, однак і далі вважають його "президентом" Росії.

Радіо Свобода опублікувало список країн, представники яких мали прибути на "інавгурацію" російського диктатора. Це Франція, Греція, Кіпр, Мальта, Угорщина та Словаччина.

Читайте також: Представники Європи були на "інавгурації" Путіна. Деякі обирають економіку – нардеп