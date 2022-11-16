Премьер Эстонии: НАТО должно сохранять голову холодной. А Украине надо дать ПВО

НАТО должно сохранять спокойствие на фоне падения ракет на территорию Польши, но Украине надо дать все возможные системы противовоздушной обороны. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью CNN.

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"Я думаю, что мы действительно должны сохранять голову холодной, зная, что может быть побочный эффект, особенно для тех стран, которые находятся очень близко… Это дело польского правительства – сказать, как они хотят решить эту проблему", – сказала она.

Каллас считает, что западные страны должны видеть более широкую картину – как РФ пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

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По ее словам, "ПВО, все оборудование, которое у нас есть, должно быть предоставлено Украине, чтобы она могла защитить себя".

"Пожалуйста, проверьте ваши хранилища, посмотрите на свои склады, найдите то, что у вас есть, заключите соглашения с частным сектором, который разрабатывает оборудование, чтобы мы могли отправить лучшее оборудование в Украину и закончить эту войну раз и навсегда", – сказала Каллас партнерам, у которых есть больше оружия.

По ее словам, Россия также хочет запугать Запад: показать, что война перешла через границы, чтобы он остановился.

"На самом деле, все наоборот. Единственное, что понимает агрессор, – это сила, и мы должны показать это единство и решимость", – подытожила она.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Марко Сировой

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