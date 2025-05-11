Премьер Эстонии считает, что позиции США и Европы по давлению на РФ снова сближаются
Кристен Михал (Фото: ЕРА/TERJE PEDERSEN)

Премьер Эстонии Кристен Михал считает, что европейские союзники и США наконец-то начали оказывать совместное давление на Россию по завершению войны против Украины. Об этом он заявил по итогам встречи "коалиции желающих" в Киеве, присоединившись к ней видеосвязью, передает ERR.

По словам Михала, позиции Европы и США начали "понемногу сближаться".

"Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать сообща и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России", – высказался эстонский премьер.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа начинает проявлять определенное нетерпение по отношению к "российским играм".

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