Прем'єр Естонії вважає, що позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються
Крістен Міхал (Фото: ЕРА/TERJE PEDERSEN)

Прем'єр Естонії Крістен Міхал вважає, що європейські союзники та США нарешті почали чинити спільний тиск на Росію щодо завершення війни проти України. Про це він заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві, доєднавшись до неї відеозв'язком, передає ERR.

За словами Міхала, позиції Європи та США почали "потроху зближатися".

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно, і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", – висловився естонський прем'єр.

Він зауважив, що адміністрація президента США Дональда Трампа починає виявляти певну нетерплячість щодо "російських ігор".

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