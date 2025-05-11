Прем'єр Естонії вважає, що позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються

Крістен Міхал (Фото: ЕРА/TERJE PEDERSEN)

Прем'єр Естонії Крістен Міхал вважає, що європейські союзники та США нарешті почали чинити спільний тиск на Росію щодо завершення війни проти України. Про це він заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві, доєднавшись до неї відеозв'язком, передає ERR.

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За словами Міхала, позиції Європи та США почали "потроху зближатися".

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно, і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", – висловився естонський прем'єр.

Він зауважив, що адміністрація президента США Дональда Трампа починає виявляти певну нетерплячість щодо "російських ігор".

10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

На нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки попередньої доби, назвавши це "потенційно великим днем для України та Росії".