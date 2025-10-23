Премьер Финляндии – Трампу: Теперь пусть Зеленский ударит по России Tomahawk

Петтери Орпо выразил надежду, что Украина и США смогут найти решение по поставкам дальнобойных ракет

Петтери Орпо (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Украина должна быть оснащена, чтобы соответствовать или превосходить возможности России, поскольку российский диктатор Владимир Путин реагирует только на силу. Такое мнение он высказал в интервью газете Politico.

Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен позволить Украине использовать американские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk для поражения целей глубоко внутри России.

Читайте также США рассматривают продажу Tomahawk для передачи Украине. Как работают эти ракеты

Он предупредил, что Россия представляет "постоянную угрозу" европейской безопасности, и призвал президента США предоставить Украине оружие, необходимое для самозащиты, и привести Путина за стол переговоров.

Комментарии Орпо прозвучали после того, как Трамп объявил о масштабных санкциях против российских государственных нефтяных компаний, что стало самым важным шагом, который он сделал как президент, чтобы оказать давление на диктатора РФ в отношении войны.

"Я очень надеюсь, что они [украинцы] смогут получить возможности, необходимые для [контр]удара по России и самозащиты", – сказал Орпо, отвечая на вопрос о поставках Украине Tomahawk.

Он выразил надежду, что Украина и США смогут найти решение.