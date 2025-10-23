Прем'єр Фінляндії – Трампу: Тепер нехай Зеленський вдарить по Росії Tomahawk

Петтері Орпо (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Україна повинна бути оснащена, щоб відповідати або перевершувати можливості Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін реагує лише на силу. Таку думку він висловив у інтерв’ю газеті Politico.

Орпо заявив, що президент США Дональд Трамп має дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети далекого радіуса дії Tomahawk для ураження цілей глибоко всередині Росії.

Він попередив, що Росія становить "постійну загрозу" європейській безпеці, і закликав президента США надати Україні зброю, необхідну для самозахисту, та привести Путіна за стіл переговорів.

Коментарі Орпо прозвучали після того, як Трамп оголосив про масштабні санкції проти російських державних нафтових компаній, що стало найважливішим кроком, який він зробив як президент, щоб чинити тиск на диктатора РФ щодо війни.

"Я дуже сподіваюся, що вони [українці] зможуть отримати можливості, необхідні для [контр]удару по Росії та самозахисту", – сказав Орпо, відповідаючи на запитання щодо постачання Україні Tomahawk.

Він висловив сподівання, що Україна та США зможуть знайти рішення.