Премьер Франции: Победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену

Французский премьер-министр Атталь заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину в войне против России

Габриэль Атталь (Фото: EPA)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной, а потому – следует и дальше поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью BFMTV .

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Французский премьер-министр в своем интервью в честь 100-дневного пребывания в должности заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину в войне против России.

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", – подчеркнул глава правительства Франции.

Атталь отметил, что война имеет свою цену, но "победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену", упомянув, в частности, продовольственную инфляцию и иммиграцию как потенциальные последствия, которые смогут ощутить на себе французские граждане.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата , если Франция решит направить солдат в Украину.

, если Франция решит направить солдат в Украину. Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

для ускорения помощи Украине. Президент Зеленский предполагает , что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Путина .

, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора . 14 апреля из опроса по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по вопросам международных отношений и стратегии (DGRIS) стало известно, что чуть более 50% представителей французской молодежи заявили , что готовы взять в руки оружие и воевать в Украине, если это будет необходимо для защиты интересов их страны.