Прем'єр Франції: Перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну

Французький прем'єр-міністр Атталь запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії

Ґабріель Атталь (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Франції Ґабріель Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, а тому – слід надалі підтримувати Україну. Про це він сказав у інтерв’ю BFMTV.

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Французький прем'єр-міністр у своєму інтерв’ю на честь 100-денного перебування на посаді запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – наголосив глава уряду Франції.

Атталь зауважив, що війна має свою ціну, але "перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", згадавши, зокрема, продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.

14 квітня з опитування на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) стало відомо, що трохи більш ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни.

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