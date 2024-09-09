Премьер Грузии заявил, что поверенного Украины отозвали из-за покупки стиральных машин

Глава украинского МИД не называл причин напрямую, но указывал: "Послы страны в войне не могут быть оторваны от реалий войны"

Иракли Кобахидзе (Фото: IRAKLI GEDENIDZE/EPA)

Грузинский премьер Иракли Кобахидзе заявил, что украинского дипломата Михаила Харишина отозвали за то, что он закупал стиральные машины – что и было воспринято Украиной неадекватным во время войны.

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В воскресенье, 8 сентября, новый министр иностранных дел Андрей Сибига решил отозвать Харишина из Грузии.

"Озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторваны от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии", – написал тогда Сибига.

Других подробностей увольнения Харишина министр не приводил.

Грузинский премьер от пророссийской партии Грузинская мечта Кобахидзе заявил: увольнение связано с тем, что украинский представитель закупал стиральные машины.

"По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, имеющий и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было сочтено неадекватным в свете продолжающейся войны и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы располагаем. [...] Речь идет о стиральных машинах ", – передает его слова местное Радио Свобода.

По данным же украинского издания "Зеркало недели", на совещании в МИД Харишин поднял актуальный вопрос замены стиральных машин в посольстве в Грузии.

Историк и дипломат, 60-летний Харишин был назначен в Тбилиси в 2024 году. На дипломатической службе он находится с 1995 года.

В марте 2022 года Зеленский отозвал посла из Грузии за провал на "дипломатическом фронте" войны.

4 июля 2023 года МИД Украины вызвал посла Грузии Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с состоянием экс-президента Саакашвили. 6 июля Закарашвили покинул Киев.

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