Прем'єр Грузії заявив, що повіреного України відкликали через купівлю пральних машин

Голова українського МЗС не називав причин напряму, але вказував: "Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни"

Іраклі Кобахідзе (Фото: IRAKLI GEDENIDZE / EPA)

Грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе заявив, що Україна відкликала свого дипломата Михайла Харишина за те, що він закуповував пральні машини – що й було сприйнято неадекватним під час війни.

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У неділю, 8 вересня, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішив відкликати Харишина з Грузії.

"Озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України. Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії", – написав тоді Сибіга.

Інших подробиць звільнення Харишина міністр не наводив.

Натомість прем'єр від проросійської партії Грузинська мрія Кобахідзе заявив: звільнення пов'язано із тим, що український представник закуповував пральні машини.

"За нашою інформацією, це [відкликання] не є політичним актом. Конкретний представник, якщо не помиляюся, що має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, яку ми маємо. [...] Йде про пральні машини", – передає його слова місцеве Радіо Свобода.

За даними українського видання Дзеркало тижня, на нараді у МЗС Харишин порушив актуальне питання заміни пральних машин у посольстві в Грузії.

Історик та дипломат, 60-річний Харишин був призначений до Тбілісі у 2024 році. На дипломатичній службі він перебуває з 1995-го.

У березні 2022 року Зеленський відкликав посла з Грузії за провал на "дипломатичному фронті" війни.

4 липня 2023-го МЗС України викликало посла Грузії Закарашвілі та передало йому рішучий протест у зв'язку зі станом експрезидента Саакашвілі. 6 липня Закарашвілі залишив Київ.

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