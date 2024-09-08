"Посли не можуть бути відірваними від реалій війни". Сибіга оголосив перші кадрові рішення

Серед озвучених кадрових рішень – відкликання тимчасового повіреного України в Грузії Харишина і подання про звільнення заступниці міністра Боровець

Андрій Сибіга (Фото: Facebook глави МЗС)

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина. Про це він оголосив після наради з українськими послами та генконсулами.

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Сибіга зазначив, що на нараді повідомив про перші кадрові рішення й озвучив "дуже чіткі критерії" ефективності роботи посла України.

"Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії", – заявив він.

Сибіга зазначив, що сьогодні кожен посол має бути "граючим тренером, який не чекає вказівок із центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії".

Глава МЗС анонсував "нову структуру" відомства, будуть переглянуті штатні розписи посольств.

Він також повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

У березні 2022 року Зеленський відкликав посла з Грузії за провал на дипломатичному фронті війни.

4 липня 2023-го МЗС України викликало посла Грузії Закарашвілі і передало йому рішучий протест у зв'язку зі станом Саакашвілі. 6 липня Закарашвілі залишив Київ.

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