"Послы не могут быть оторваны от реалий войны". Сибига объявил первые кадровые решения

Андрей Сибига (Фото: Facebook главы МИД)

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига решил прекратить долгосрочную командировку временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Об этом он заявил после совещания с украинскими послами и генконсулами.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Сибига отметил, что на совещании сообщил о первых кадровых решениях и озвучил "очень четкие критерии" эффективности работы посла Украины.

"Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторваны от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии", – заявил он.

Сибига отметил, что сегодня каждый посол должен быть "играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии".

Глава МИД анонсировал "новую структуру" ведомства, будут пересмотрены штатные росписи посольств.

Он также сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

В марте 2022 года Зеленский отозвал посла из Грузии за провал на дипломатическом фронте войны.

4 июля 2023 года МИД Украины вызвал посла Грузии Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с состоянием Саакашвили. 6 июля Закарашвили покинул Киев.

Читайте также: "Действуйте сейчас". Сибига обратился к союзникам из-за российских дронов в Румынии и Латвии