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Премьер Канады анонсировал пакет помощи Украине: 11 000 штурмовых винтовок и патроны

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 18:26
Премьер Канады анонсировал пакет помощи Украине: 11 000 штурмовых винтовок и патроны - Фото
Джастин Трюдо (Скриншот с видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем анонсировал пакет военной помощи Украине.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке", — заявил Трюдо.

По его словам, содержание нового пакета помощи будет состоять из 11 000 штурмовых винтовок и более 9 млн патронов. Их изготовила компания Colt Canada, базирующаяся в Онтарио.

10 ноября канадское правительство обратилось в парламент с просьбой предоставить $385 млн (США) на военную помощь Украине.

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Милана Головань
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