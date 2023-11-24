Премьер Канады анонсировал пакет помощи Украине: 11 000 штурмовых винтовок и патроны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем анонсировал пакет военной помощи Украине.

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"Украина продолжает нуждаться в поддержке", — заявил Трюдо.

По его словам, содержание нового пакета помощи будет состоять из 11 000 штурмовых винтовок и более 9 млн патронов. Их изготовила компания Colt Canada, базирующаяся в Онтарио.

10 ноября канадское правительство обратилось в парламент с просьбой предоставить $385 млн (США) на военную помощь Украине.

12 июля 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Украины – выделении $410 млн на военную помощь.

25 августа между Украиной и Канадой начались переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено декларацией G7.

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