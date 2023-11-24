Прем'єр Канади анонсував пакет допомоги Україні: 11 000 штурмових гвинтівок та набої

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем анонсував пакет військової допомоги Україні.

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"Україна продовжує потребувати підтримки", – заявив Трюдо.

За його словами, вміст нового пакета допомоги складатиметься з 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

10 листопада канадський уряд звернувся до парламенту з проханням надати $385 млн (США) на військову допомогу Україні.

12 липня 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України – виділення $410 млн на військову допомогу.

25 серпня між Україною та Канадою розпочалися переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено декларацією G7.

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