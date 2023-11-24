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Прем'єр Канади анонсував пакет допомоги Україні: 11 000 штурмових гвинтівок та набої

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24.11.2023, 18:26
Прем'єр Канади анонсував пакет допомоги Україні: 11 000 штурмових гвинтівок та набої - Фото
Джастін Трюдо (Скриншот з відео)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем анонсував пакет військової допомоги Україні.

"Україна продовжує потребувати підтримки", – заявив Трюдо.

За його словами, вміст нового пакета допомоги складатиметься з 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

10 листопада канадський уряд звернувся до парламенту з проханням надати $385 млн (США) на військову допомогу Україні. 

Читайте також: Канада профінансувала придбання засобів ППО для України

Мілана Головань
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