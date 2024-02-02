Премьер Румынии опроверг заявление главы Генштаба о подготовке к войне с Россией: Спокойно

Чолаку заявил, что Румыния "не будет участвовать ни в какой войне", и призвал сохранять спокойствие

Марчел Чолаку (Фото: EPA/Robert Ghement)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку опроверг заявление главы Генерального штаба армии своей страны Георгицэ Влада, который сказал о необходимости готовности к войне с Россией. Его высказывание цитирует Euractiv.

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По его словам, Румыния "не будет участвовать ни в какой войне".

"Давайте будем сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну", — сказал Чолаку.

Влад же ранее заявил, что румынские резервисты "слишком стары, чтобы воевать".

"РФ стала проблемой для мирового порядка, для демократии. По сути, это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Население Румынии, как и все население Европейского союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", — сказал военачальник.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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