Прем'єр Румунії не згоден із заявою глави Генштабу про підготовку до війни з Росією: Спокійно

Чолаку заявив, що Румунія "не братиме участі в жодній війні", і закликав зберігати спокій

Марчел Чолаку (Фото: EPA/Robert Ghement)

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку спростував заяву голови Генерального штабу армії своєї країни Георгіце Влада, який сказав про необхідність готовності до війни з Росією. Його висловлювання цитує Euractiv.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Румунія "не братиме участі у жодній війні".

"Давайте зберігатимемо спокій, Румунія не вступить у жодну війну", – сказав Чолаку.

Влад раніше заявив, що румунські резервісти "занадто старі, щоб воювати".

"РФ стала проблемою для світового порядку, для демократії. По суті, це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, Європи, має хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", – сказав воєначальник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Читайте також: Генсек НАТО: Важливо слухати Трампа, коли той закликає Європу більше витрачати на оборону