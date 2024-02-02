Прем'єр Румунії не згоден із заявою глави Генштабу про підготовку до війни з Росією: Спокійно
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку спростував заяву голови Генерального штабу армії своєї країни Георгіце Влада, який сказав про необхідність готовності до війни з Росією. Його висловлювання цитує Euractiv.
За його словами, Румунія "не братиме участі у жодній війні".
"Давайте зберігатимемо спокій, Румунія не вступить у жодну війну", – сказав Чолаку.
Влад раніше заявив, що румунські резервісти "занадто старі, щоб воювати".
"РФ стала проблемою для світового порядку, для демократії. По суті, це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, Європи, має хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", – сказав воєначальник.
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