Словения вернет послов в Киев и призывает ЕС поступить так же

Премьер-министр Словении Янез Янша сообщил, что в скором времени планируют отправить своих дипломаты вернуться в Киев.



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"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал он в Твиттере.

Анна Чуданова

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