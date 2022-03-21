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Словения вернет послов в Киев и призывает ЕС поступить так же

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 03:48
Словения вернет послов в Киев и призывает ЕС поступить так же - Фото
Янез Янша, премье-министр Словении Фото: Твітер Janez Janša

Премьер-министр Словении Янез Янша сообщил, что в скором времени планируют отправить своих дипломаты вернуться в Киев.

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"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал он в Твиттере.

Словения вернет послов в Киев и призывает ЕС поступить так же


В прошлый вторник в Киев прибыла делегация из Польши, Чехии и Словении для встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Цель визита – подтвердить поддержку всего Европейского Союза суверенитета и независимости Украины, а также представить широкий пакет поддержки Украине и украинцам.
Анна Чуданова
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