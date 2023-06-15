Президент Чехии о наступлении ВСУ: Мы увидели умеренное начало, но главное еще впереди
15.06.2023, 10:13
Петр Павел (Фото: EPA)
Президент Чехии Петр Павел считает, что основной этап наступления Вооруженных Сил Украины еще не начался. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
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По его словам, все увидели "умеренное начало" наступления, однако главная операция еще не стартовала.
"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — сказал Павел.
Политик заявил, что подготовка наступления продолжалась несколько месяцев.
Ранее в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.
- В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
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