Президент Чехии о наступлении ВСУ: Мы увидели умеренное начало, но главное еще впереди

Президент Чехии Петр Павел считает, что основной этап наступления Вооруженных Сил Украины еще не начался. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, все увидели "умеренное начало" наступления, однако главная операция еще не стартовала.

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — сказал Павел.

Политик заявил, что подготовка наступления продолжалась несколько месяцев.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

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