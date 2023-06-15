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Президент Чехии о наступлении ВСУ: Мы увидели умеренное начало, но главное еще впереди

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 10:13
Президент Чехии о наступлении ВСУ: Мы увидели умеренное начало, но главное еще впереди - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел считает, что основной этап наступления Вооруженных Сил Украины еще не начался. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, все увидели "умеренное начало" наступления, однако главная операция еще не стартовала. 

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — сказал Павел.

Политик заявил, что подготовка наступления продолжалась несколько месяцев. 

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

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Дмитрий Гриниченко
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