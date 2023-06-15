Президент Чехії про наступ ЗСУ: Ми побачили помірний початок, але головне ще попереду

Президент Чехії Петр Павел вважає, що основний етап наступу Збройних Сил України ще не розпочався. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, всі побачили "помірний початок" наступу, проте головна операція ще не стартувала.

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Все ще попереду. Я назвав би це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", — сказав Павел.

Політик заявив, що підготовка наступу тривала кілька місяців.

Раніше у Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Під час зустрічі з воєнними пропагандистами РФ Путін сказав, що в ході наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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