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Президент Чехії про наступ ЗСУ: Ми побачили помірний початок, але головне ще попереду

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 10:13
Президент Чехії про наступ ЗСУ: Ми побачили помірний початок, але головне ще попереду - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що основний етап наступу Збройних Сил України ще не розпочався. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, всі побачили "помірний початок" наступу, проте головна операція ще не стартувала.

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Все ще попереду. Я назвав би це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", — сказав Павел.

Політик заявив, що підготовка наступу тривала кілька місяців.

Раніше у Генеральному штабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

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Дмитро Гриниченко
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