Президент Чехии считает, что Россия не ударит по войскам НАТО в Украине: Она осознает силу

Павел заявил, что Россия "прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба"

Петр Павел (Фото: EPA/MICHAL TUREK)

Президент Чехии Петр Павел призвал не реагировать на российские угрозы относительно того, что войска НАТО в Украине будут для Москвы "законной целью". Об этом он сообщил в интервью чешскому телевидению, цитирует его Euractiv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сегодня западные партнеры снабжают Украину стрелковым оружием, танками, самолетами и крылатыми ракетами.

"И при этом никакого нападения на территорию НАТО не было. Россия прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", — сказал Павел.

Он отметил, что Россия "осознает силу НАТО".

В том же интервью политик заявил, что возможная отправка войск стран НАТО в Украину не будет нарушать никаких международных правил.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности, возможному присутствию в Украине.

Читайте также: Кулеба об инициативе Макрона о войсках НАТО в Украине: Франция первой признала очевидное