Президент Чехії вважає, що Росія не вдарить по військах НАТО в Україні: Вона усвідомлює силу

Павел заявив, що Росія "прекрасно розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу"

Петр Павел (Фото: EPA/MICHAL TUREK)

Президент Чехії Петр Павел закликав не реагувати на російські погрози щодо того, що війська НАТО в Україні будуть для Москви "законною ціллю". Про це він повідомив у інтерв'ю чеському телебаченню, цитує його Euractiv.

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За його словами, сьогодні західні партнери постачають Україні стрілецьку зброю, танки, літаки та крилаті ракети.

"І водночас жодного нападу на територію НАТО не було. Росія чудово розуміє, що це буде порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", – сказав Павел.

Він зазначив, що Росія "усвідомлює силу НАТО".

У тому ж інтерв'ю політик заявив, що можливе відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції, європейські лідери обговорювали можливість надсилання сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема, можливої присутності в Україні.

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