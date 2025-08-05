Президент Финляндии обсудил с Трампом окончание дедлайна для Путина

Финский президент назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным"

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем обсуждения была война России против Украины и вопрос прекращения огня, сообщил Стубб в соцсети Х.

Финский президент назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным".

"Мы обсудили агрессивную войну России в Украине. Дедлайн, установленный президентом Трампом для прекращения огня, приближается", – отметил Стубб.

Он добавил, что Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня.

Президенты также обсудили вопрос о ледоколах, которые, как отметил Стубб, играют важную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества между союзниками.

"Финляндия построила 60% всех ледоколов в мире. У нас есть возможность строить их надежно и быстро", – добавил он.