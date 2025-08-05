Президент Финляндии обсудил с Трампом окончание дедлайна для Путина
Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем обсуждения была война России против Украины и вопрос прекращения огня, сообщил Стубб в соцсети Х.
Финский президент назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным".
"Мы обсудили агрессивную войну России в Украине. Дедлайн, установленный президентом Трампом для прекращения огня, приближается", – отметил Стубб.
Он добавил, что Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня.
Президенты также обсудили вопрос о ледоколах, которые, как отметил Стубб, играют важную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества между союзниками.
"Финляндия построила 60% всех ледоколов в мире. У нас есть возможность строить их надежно и быстро", – добавил он.
- 4 июня Стубб провел телефонный разговор с президентами Трампом и Владимиром Зеленским. Тогда он подчеркивал, что от США и Европы нужны более жесткие санкции против России.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Уже на следующий день президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время глава Штатов считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
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