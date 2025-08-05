Президент Фінляндії обговорив з Трампом закінчення дедлайну для Путіна

Фінський президент назвав свою розмову з Трампом "хорошою і продуктивною"

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем обговорення була війна Росії проти України та питання припинення вогню, повідомив Стубб у соцмережі Х.

Фінський президент назвав свою розмову з Трампом "хорошою і продуктивною".

"Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні. Дедлайн, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається", – зазначив Стубб.

Він додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню.

Президенти також обговорили питання про криголами, які, як зазначив Стубб, відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та співпраці між союзниками.

"Фінляндія побудувала 60% усіх криголамів у світі. Ми маємо можливість будувати їх надійно і швидко", – додав він.