Президент Фінляндії обговорив з Трампом закінчення дедлайну для Путіна
Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем обговорення була війна Росії проти України та питання припинення вогню, повідомив Стубб у соцмережі Х.
Фінський президент назвав свою розмову з Трампом "хорошою і продуктивною".
"Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні. Дедлайн, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається", – зазначив Стубб.
Він додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню.
Президенти також обговорили питання про криголами, які, як зазначив Стубб, відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та співпраці між союзниками.
"Фінляндія побудувала 60% усіх криголамів у світі. Ми маємо можливість будувати їх надійно і швидко", – додав він.
- 4 червня Стубб провів телефонну розмову з президентами Трампом та Володимиром Зеленським. Тоді він наголошував, що від США та Європи потрібні жорсткіші санкції проти Росії.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
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