Президент Финляндии побывал на месте ракетного удара РФ по Киеву 24 апреля – фото

Фото: МВД

Президент Финляндии Петтери Орпо вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко посетили место российской ракетной атаки в Святошинском районе Киева, которая произошла 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В составе финской делегации были чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине Тарья Фернандес, специальный советник премьер-министра по международным вопросам Марья Коскела, старший советник по европейским вопросам Туомас Тикканен и другие.

Также на месте ракетной атаки РФ присутствовали представители иностранных медиа.

Клименко рассказал союзникам, что российские оккупационные войска атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы находимся на месте бомбардировки армией РФ гражданского населения. Это спальный район, где проживает около 2000 человек. Именно сюда попала корейская ракета KN-23, в результате чего погибли 12 человек, поврежден 51 жилой дом и два нежилых здания. Мы оперативно доставали людей", – сообщили в МВД.

Клименко также показал финской делегации служебных собак, участвовавших в тот день в поисках людей под завалами в Святошинском районе Киева. Среди них была и немецкая овчарка по имени Зенит, нашедшая мужчину, пробывшего под обломками более шести часов.

Финский президент отметил, что для него честь быть в Украине и иметь возможность собственными глазами увидеть последствия российских атак.

"Недопустимым является тот факт, что государство-агрессор Россия позволяет себе проводить ежедневные атаки, подвергая огромной опасности не только объекты инфраструктуры Украины, такие как госпитали, но и невинных украинцев, в частности детей. Я хотел бы заверить вас, что Финляндия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку. Мы говорим не только о военной, но и о других сферах защиты гражданского населения. Вы проводите огромную титаническую работу", – заявил он.

Фото: МВД

Фото: МВД