Прем'єр Фінляндії побував на місці ракетного удару РФ по Києву 24 квітня – фото

Фото: МВС

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком відвідали місце російської ракетної атаки у Святошинському районі Києва, яка сталася 24 квітня. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У складі фінської делегації були надзвичайна і повноважна посолка Фінляндії в Україні Тарʼя Фернандес, спеціальна радниця прем’єр-міністра з міжнародних питань Марʼя Коскела, старший радник з європейських питань Туомас Тікканен та інші.

Також на місці ракетної атаки РФ були присутні представники іноземних медіа.

Клименко розповів союзникам, що російські окупаційні війська атакують українську цивільну інфраструктуру.

"Ми перебуваємо на місці бомбардування армією РФ цивільного населення. Це спальний район, де проживає близько 2000 осіб. Саме сюди влучила корейська ракета KN-23, внаслідок чого загинули 12 людей, пошкоджено 51 житловий будинок та дві нежитлові будівлі. Ми оперативно діставали людей. На місці працювали спеціально навчені собаки, завдяки яким вдалося врятувати декількох осіб", – сказав глава МВС.

Клименко також показав фінській делегації службових собак, які того дня брали участь у пошуках людей під завалами у Святошинському районі Києва. Серед них була й німецька вівчарка на ім’я Зеніт, яка знайшла чоловіка, що пробув під уламками понад шість годин.

Фінський прем'єр зазначив, що для нього честь бути в Україні та мати змогу на власні очі побачити наслідки російських атак.

"Неприпустимим є той факт, що держава-агресор Росія дозволяє собі проводити щоденні атаки, наражаючи на величезну небезпеку не лише обʼєкти інфраструктури України, такі як госпіталі, але й безневинних українців, зокрема дітей. Я хотів би запевнити вас, що Фінляндія буде продовжувати надавати усю необхідну підтримку. Ми говоримо не лише про військову, але й про інші сфери захисту цивільного населення. Ви проводите неабияку титанічну роботу", – заявив він.

ВИПРАВЛЕНО об 11:50. У початковій версії новини Петтері Орпо був вказаний як президент Фінляндії. LIGA.net перепрошує за помилку.

Фото: МВС