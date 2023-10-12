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Президент Израиля заявил, что война с ХАМАС затянется. Буданов предупреждал о проблемах

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 13:08
Президент Израиля заявил, что война с ХАМАС затянется. Буданов предупреждал о проблемах - Фото
Ицхак Герцог (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что война против террористов ХАМАС будет затяжной, глава военной разведки Кирилл Буданов предупреждал, что это может создать проблемы с помощью Украине. Заявление израильского лидера на брифинге цитирует Times of Israel.

По его словам, террористическая атака ХАМАС затронула почти каждый дом в Израиле. 

"Это будет долгая и затяжная кампания против Хамаса, которая, по сути, представляет собой долгую и затяжную кампанию против ИГИЛ", — сказал Герцог.

Он отметил, что на юге Израиля боевики уничтожили целые семьи.

Ранее Буданов заявил, что если война в Израиле затянется, то могут возникнуть "некоторые проблемы" с военной помощью.

"Если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", — сказал разведчик.

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • 12 октября в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат 

Дмитрий Гриниченко
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Израильвойнаразведкасектор газахамасвоенная помощьКирилл БудановИцхак Герцог
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