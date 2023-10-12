RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Президент Ізраїлю заявив, що війна із ХАМАС затягнеться. Буданов говорив про проблеми з допомогою

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 13:08
Президент Ізраїлю заявив, що війна із ХАМАС затягнеться. Буданов говорив про проблеми з допомогою - Фото
Іцхак Герцог (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що війна проти терористів ХАМАС буде затяжною, голова військової розвідки Кирило Буданов попереджав, що це може створити проблеми із допомогою Україні. Заяву ізраїльського лідера на брифінгу цитує Times of Israel.

За його словами, терористична атака ХАМАС торкнулася майже кожного будинку в Ізраїлі.

"Це буде довга і затяжна кампанія проти Хамаса, яка, по суті, є тривалою і затяжною кампанією проти ІДІЛ", — сказав Герцог.

Він зазначив, що на півдні Ізраїлю бойовики знищили цілі родини.

Раніше Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути "певні проблеми" з військовою допомогою.

"Якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси", – сказав розвідник.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.
  • Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також: Білий дім: США мають гроші і на Україну, і на Ізраїль. Інакше доведеться відправляти солдатів

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІзраїльвійськова допомогарозвідкасектор ГазаХАМАСкирило будановІцхак Герцог
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 