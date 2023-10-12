Президент Ізраїлю заявив, що війна із ХАМАС затягнеться. Буданов говорив про проблеми з допомогою

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що війна проти терористів ХАМАС буде затяжною, голова військової розвідки Кирило Буданов попереджав, що це може створити проблеми із допомогою Україні. Заяву ізраїльського лідера на брифінгу цитує Times of Israel.

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За його словами, терористична атака ХАМАС торкнулася майже кожного будинку в Ізраїлі.

"Це буде довга і затяжна кампанія проти Хамаса, яка, по суті, є тривалою і затяжною кампанією проти ІДІЛ", — сказав Герцог.

Він зазначив, що на півдні Ізраїлю бойовики знищили цілі родини.

Раніше Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути "певні проблеми" з військовою допомогою.

"Якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси", – сказав розвідник.

Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.

Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

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