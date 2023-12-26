Президент Литвы допустил, что Россия может напасть на НАТО. Все зависит от помощи Украине

Науседа заявил, что "это могло бы произойти", если партнеры перестанут оказывать военную помощь Украине

Гитанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможное нападение России на НАТО, если оккупантам удастся победить Украину. Об этом он сообщил в интервью каналу TV3.

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По его словам, при благоприятном для Москвы сценарии она может быть готова представлять реальную угрозу Альянсу в течение пяти лет.

"Я думаю, что это просто желание создать дискуссию на равных условиях – ни у кого нет окончательного ответа на вопрос, когда поведение России может измениться и когда она может повернуть свой взгляд в сторону НАТО. Это во многом будет зависеть от сценария войны в Украине", — сказал Науседа.

Он отметил, что если России не удастся достигнуть своих целей в Украине, то она "застрянет" и не сможет воевать на нескольких фронтах.

Политик заявил, что атака РФ на НАТО "могла бы произойти", если бы Запад отвернулся от Украины и перестал оказывать ей поддержку.

"Но вероятность такого сценария очень мала. Речь идет о периоде, в течение которого Россия, как она себе представляет, могла бы прорвать войну в Украине и повернуться лицом к НАТО после мобилизации своих ресурсов. И это может произойти в течение пяти лет", — резюмировал литовский лидер.

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