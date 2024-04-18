Президент Литвы: Двойные стандарты Запада по помощи Украине и Израилю – это неприемлемо
Президент Литвы Гитанас Науседа считает "неприемлемыми" двойные стандарты, применяемые западными союзниками в вопросах помощи Израилю и Украине. Такое мнение он высказал сегодня на заседании Евросовета в Брюсселе, передает LRT.
"Неприемлемо, что мы, как вы правильно сказали, применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине. Я считаю, что если мы принципиальны и действительно стоим за демократические ценности, мы должны поддерживать и тех, и других, а не подсчитывать – одному даем столько-то, а другому столько-то", – высказался Науседа.
Он добавил, что неспособность Запада вовремя предоставить Украине военную помощь, особенно средства противовоздушной обороны, свидетельствует о некоторой потере внимания к Украине со стороны союзников.
"Это стоит жизни украинцам каждый день", – заявил литовский лидер.
- 22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.
- В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.
- 5 апреля стало известно, что оборонное ведомство страны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.
- 10 апреля новый министр обороны Литвы совершил первый официальный визит в Украину на новой должности и встретился с Зеленским.
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