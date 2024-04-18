Президент Литви: Подвійні стандарти Заходу щодо допомоги Україні та Ізраїлю – це неприйнятно

Гітанас Науседа заявив, що нездатність Заходу вчасно надати Україні військову допомогу свідчить про деяку втрату уваги до України з боку союзників

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа вважає "неприйнятними" подвійні стандарти, які застосовують західні союзники в питаннях допомоги Ізраїлю та Україні. Таку думку він висловив на засіданні Євроради у Брюсселі, передає LRT.

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"Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати і тих, і інших, а не підраховувати – одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", – висловився Науседа.

Він додав, що нездатність Заходу вчасно надати Україні військову допомогу, особливо засоби протиповітряної оборони, свідчить про деяку втрату уваги до України з боку союзників.

"Це коштує життя українцям кожного дня", – заявив литовський лідер.

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 квітня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

10 квітня новопризначений міністр оборони Литви здійснив перший офіційний візит до України на новій посаді та зустрівся з Зеленським.

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