UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Польши: Бомбардировки Киева – это прямой терроризм

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 08:11
Президент Польши: Бомбардировки Киева – это прямой терроризм - Фото
Анджей Дуда (Фото - EPA)

Президент Польши Анджей Дуда после телефонного разговора с президентом Владимиров Зеленским написал в Twitter, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве крайне сложная. Рано утром начали бомбить город. Беспилотники бросают бомбы на жилые дома. Гибнут люди. Это очевидный акт террора для подрыва морального духа, но есть огромная решимость защищать столицу", – написал Дуда.
Скриншот из Twitter
Утром 25 февраля Генштаб сообщил, что украинская ПВО сбила над столицей два "подарка" россиян.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России анджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 