Президент Польши: Бомбардировки Киева – это прямой терроризм
25.02.2022, 08:11
Анджей Дуда (Фото - EPA)
Президент Польши Анджей Дуда после телефонного разговора с президентом Владимиров Зеленским написал в Twitter, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".
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"Только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве крайне сложная. Рано утром начали бомбить город. Беспилотники бросают бомбы на жилые дома. Гибнут люди. Это очевидный акт террора для подрыва морального духа, но есть огромная решимость защищать столицу", – написал Дуда.
Утром 25 февраля Генштаб сообщил, что украинская ПВО сбила над столицей два "подарка" россиян.
- В 5 утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.
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