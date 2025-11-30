Президент Польши сократил визит в Венгрию из-за поездки Орбана в Москву
Президент Польши Кароль Навроцкий сократил свой визит в Венгрию после поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана к диктатору РФ Владимиру Путину в Москву. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Марцин Пшидач.
"В связи с визитом премьер-министра Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал он.
Пшидач сослался на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарности, в том числе в энергетической сфере.
Ожидается, что лидер Польши обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в Центральноевропейском регионе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии.
- 28 ноября Орбан и Сийярто приехали к Путину, чтобы обсудить поставки газа и войну против Украины.
- 29 ноября глава МИД Сибига назвал показательным тот факт, как Путин снова использовал Орбана как соучастника своего террора.
Комментарии (0)