Президент Польши сократил визит в Венгрию из-за поездки Орбана в Москву

Кароль Навроцкий (Фото: x.com/NawrockiKn)

Президент Польши Кароль Навроцкий сократил свой визит в Венгрию после поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана к диктатору РФ Владимиру Путину в Москву. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Марцин Пшидач.

"В связи с визитом премьер-министра Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал он.

Пшидач сослался на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарности, в том числе в энергетической сфере.

Ожидается, что лидер Польши обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в Центральноевропейском регионе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии.