Президент Польщі скоротив візит до Угорщини через поїздку Орбана до Москви
Президент Польщі Кароль Навроцький скоротив свій візит до Угорщини після поїздки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до диктатора РФ Володимира Путіна в Москву. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марцін Пшидач.
"У зв'язку з візитом прем'єр-міністра Орбана до Москви та його контекстом президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав він.
Пшидач послався на спадщину президента Леха Качинського, який підкреслював, що безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичній сфері.
Очікується, що лідер Польщі обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини.
- 28 листопада Орбан і Сійярто приїхали до Путіна, щоб обговорити постачання газу і війну проти України.
- 29 листопада голова МЗС Сибіга назвав показовим той факт, як Путін знову використав Орбана як співучасника свого терору.
