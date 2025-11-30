Президент Польщі скоротив візит до Угорщини через поїздку Орбана до Москви

Зміна планів поїздки стала відповіддю на зустріч Орбана з Путіним 28 листопада

Кароль Навроцький (Фото: x.com/NawrockiKn)

Президент Польщі Кароль Навроцький скоротив свій візит до Угорщини після поїздки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до диктатора РФ Володимира Путіна в Москву. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марцін Пшидач.

"У зв'язку з візитом прем'єр-міністра Орбана до Москви та його контекстом президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав він.

Пшидач послався на спадщину президента Леха Качинського, який підкреслював, що безпека Європи залежить від солідарності, зокрема в енергетичній сфері.

Очікується, що лідер Польщі обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини.