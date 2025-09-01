Президент Польши требует от Германии репараций за Вторую мировую войну
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он "однозначно требует" от Германии репараций, назвав их условием справедливых отношений. Об этом он заявил во время чествования дня начала Второй мировой войны, передаёт RMF24.
"Для построения партнерства, основанного на принципах правды и добрых отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которых я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", – сказал Навроцкий.
Он подчеркнул, что репарации не являются "альтернативой исторической амнезии", а Польша, как "государство на передовой" и "важнейшая страна" восточного фланга НАТО, нуждается в "справедливости, правде и четких отношениях с Германией".
По его словам, государство "также нуждается в репарациях от немецкого государства".
3 января 2023 года Варшава обратилась к руководству ООН по поддержке польской инициативы выплат Германией военных репараций Польше за причиненный ущерб во время Второй мировой войны.
- 25 августа Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, что, в частности, предусматривает продление срока законного пребывания до марта 2026 года. Он считает, что украинским беженцам предоставляется слишком много привилегий.
- Гавковский заявил, что в России аплодируют решению Навроцкого наложить вето на помощь украинцам.
