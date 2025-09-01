Президент Польши требует от Германии репараций за Вторую мировую войну

По словам Навроцкого, репарации необходимы для "построения партнерства, основанного на принципах правды и добрых отношений"

Кароль Навроцкий (Фото: EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он "однозначно требует" от Германии репараций, назвав их условием справедливых отношений. Об этом он заявил во время чествования дня начала Второй мировой войны, передаёт RMF24.

"Для построения партнерства, основанного на принципах правды и добрых отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которых я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", – сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что репарации не являются "альтернативой исторической амнезии", а Польша, как "государство на передовой" и "важнейшая страна" восточного фланга НАТО, нуждается в "справедливости, правде и четких отношениях с Германией".

По его словам, государство "также нуждается в репарациях от немецкого государства".

Справка 14 сентября 2022 года Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя "политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия Второй мировой войны.



