Президент Польщі вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну

За словами Навроцького, репарації необхідні для "побудови партнерства, заснованого на засадах правди й добрих відносин"

Кароль Навроцький (Фото: EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що він "однозначно вимагає" від Німеччини репарацій, назвавши їх умовою справедливих відносин. Про це він заявив під час вшанування дня початку Другої світової війни, передає RMF24.

"Для побудови партнерства, заснованого на засадах правди та добрих відносин, ми маємо розв'язати питання репарацій від Німеччини, яких я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для загального блага", – сказав Навроцький.

Він підкреслив, що репарації не є "альтернативою історичній амнезії", а Польща, як "держава на передовій" і "найважливіша країна" східного флангу НАТО, потребує "справедливості, правди та чітких відносин з Німеччиною".

За його словами, держава "також потребує репарацій від німецької держави".

Довідка 14 вересня 2022 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію, у якій закликав Німеччину взяти на себе "політичну, історичну, юридичну й фінансову відповідальність" за всі наслідки Другої світової війни.



