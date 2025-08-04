Приглашение для Навроцкого открыто, не обязательно на День Независимости, говорит Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Для новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого, который вступит в должность 6 августа, приглашение посетить Украину все еще открыто, и для этого Киеву "не надо ждать каких-то символических дат". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Укрінформу.

Журналист спросил чиновника, можно ли ожидать Навроцкого на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа.

"Относительно сроков визита новоизбранного президента Кароля Навроцкого – наше приглашение открыто. Мы очень заинтересованы в скорейшем установлении диалога между лидерами стран. Мы открыты для обсуждения содержательных дел нашей повестки дня", – ответил руководитель МИД.

Поэтому, добавил он, Украина "ждет с визитом в дружественную Украину президента дружественной Польши", и ей "не надо ждать каких-то символических дат для этого приглашения".

Насчет того, кто будет представлять Украину на инаугурации Навроцкого 6 августа, Сибига отметил: "Насколько я знаю, инаугурация [в Польше] проходит в формате без приглашения иностранных гостей. Поэтому исходя из тех приглашений, которые получит украинская сторона, мы и будем представлены. Но обычно практика такова, что приглашается дипломатический корпус".

Кто такой Навроцкий? Навроцкий является директором польского Института национальной памяти. Во время выборов он спекулировал на теме Волынской трагедии и выступал против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. После выборов он заявил, что надеется на продолжение с Украиной сотрудничества, основанного на взаимном уважении и понимании. В то же время впоследствии Навроцкий рассказал, что в настоящее время против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что другие европейские страны "имеют собственные интересы".В июле Навроцкий просил президента Зеленского масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии. Вместе с этим польский политик выступает против нынешней РФ и диктатора Путина, а в самой стране-агрессоре его объявили в розыск по делу о сносе памятников советской армии в Польше.