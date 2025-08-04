Запрошення до України для Навроцького відкрито, не обов'язково на День Незалежності, каже Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Для новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, який вступить на посаду 6 серпня, запрошення відвідати Україну все ще відкрито, й для цього Києву "не треба чекати якихось символічних дат". Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу.

Журналіст запитав посадовця, чи можна очікувати Навроцького на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України у Києві 24 серпня.

"Щодо термінів візиту новообраного президента Кароля Навроцього – наше запрошення відкрите. Ми дуже зацікавлені в якомога швидшому встановленні діалогу між лідерами країн. Ми відкриті до обговорення змістовних справ нашого порядку денного", – відповів керівник МЗС.

Тому, додав він, Україна "чекає з візитом у дружню Україну президента дружньої Польщі", і їй "не треба чекати якихось символічних дат для цього запрошення".

Стосовно того, хто представлятиме Україну на інавгурації Навроцького 6 серпня, Сибіга зазначив: "Наскільки я знаю, інавгурація [у Польщі] відбувається у форматі без запрошення іноземних гостей. Тому виходячи з тих запрошень, які отримає українська сторона, ми й будемо представлені. Але зазвичай практика така, що запрошується дипломатичний корпус".

Хто такий Навроцький? Навроцький є директором польського Інституту національної пам'яті. Під час виборів він спекулював на темі Волинської трагедії й виступав проти інтеграції України до Євросоюзу і НАТО. Після виборів він заявив, що сподівається на продовження з Україною співпраці, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Водночас згодом Навроцький розповів, що на цей час проти вступу України до ЄС, мотивуючи це тим, що інші європейські країни "мають власні інтереси".У липні Навроцький просив президента Зеленського масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії. Разом із цим польський політик виступає проти нинішньої РФ і диктатора Путіна, а у самій країні-агресорі його оголосили у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії в Польщі.