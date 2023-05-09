Пригожин жалуется на "проблемы" группы Вагнера. США: Он мотивирован деньгами, а не славой

В Государственном департаменте США прокомментировали жалобы главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина на проблемы подконтрольных Кремлю боевиков, заявив, что они мотивированы денежной прибылью, а не славой. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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По его словам, Вашингтон считает, что группа Вагнера мотивирована прибылью, а не славой или другими вещами.

Он отметил, что война РФ против Украины, по признанию диктатора Владимира Путина, пошла не по плану, а поэтому Москва стала нуждаться в пополнении потерь.

"Теперь они полагаются на группу Вагнера и ее банду бывших заключенных, которые выполняют большую часть этой работы. И вместо того, чтобы Путин ушел из Украины и прекратил бессмысленные человеческие жертвы, РФ снова и снова выбирает эскалацию", — сказал Патель.

Дипломат подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине.

СПРАВКА. В ночь на 5 мая 2023 года главарь Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, . В ночь на 5 мая 2023 года главарь Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ . Позднее Пригожин заявил , что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

Дмитро Гриниченко

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