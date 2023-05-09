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Пригожин жалуется на "проблемы" группы Вагнера. США: Он мотивирован деньгами, а не славой

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 11:31
Пригожин жалуется на
Евгений Пригожин (ресурс оккупантов)

В Государственном департаменте США прокомментировали жалобы главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина на проблемы подконтрольных Кремлю боевиков, заявив, что они мотивированы денежной прибылью, а не славой. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон считает, что группа Вагнера мотивирована прибылью, а не славой или другими вещами. 

Он отметил, что война РФ против Украины, по признанию диктатора Владимира Путина, пошла не по плану, а поэтому Москва стала нуждаться в пополнении потерь. 

"Теперь они полагаются на группу Вагнера и ее банду бывших заключенных, которые выполняют большую часть этой работы. И вместо того, чтобы Путин ушел из Украины и прекратил бессмысленные человеческие жертвы, РФ снова и снова выбирает эскалацию", — сказал Патель.

Дипломат подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине. 

СПРАВКА. В ночь на 5 мая 2023 года главарь Вагнера, которую вооружает и снабжает российское государство, устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ. Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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