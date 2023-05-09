Пригожин жалуется на "проблемы" группы Вагнера. США: Он мотивирован деньгами, а не славой
В Государственном департаменте США прокомментировали жалобы главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина на проблемы подконтрольных Кремлю боевиков, заявив, что они мотивированы денежной прибылью, а не славой. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.
Он отметил, что война РФ против Украины, по признанию диктатора Владимира Путина, пошла не по плану, а поэтому Москва стала нуждаться в пополнении потерь.
"Теперь они полагаются на группу Вагнера и ее банду бывших заключенных, которые выполняют большую часть этой работы. И вместо того, чтобы Путин ушел из Украины и прекратил бессмысленные человеческие жертвы, РФ снова и снова выбирает эскалацию", — сказал Патель.
Дипломат подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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