Пригожин появился в штабе в Ростове. Требует Шойгу и Герасимова, угрожает "идти на Москву"

Главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин показался в якобы захваченном его боевиками штабе Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили подконтрольные террористу пропагандистские ресурсы.

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На опубликованных видео можно заметить Пригожина, как утверждается, в штабе Южного военного округа, где он разговаривает с замминистра обороны РФ Юнусом-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым.

Пригожин сказал им, что пока террористам Вагнера "не выдадут" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то его "подчиненные" будут "блокировать Ростов и пойдут на Москву".

Одновременно он заявил, что Вагнер контролирует штаб округа в Ростове и военный аэродром.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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