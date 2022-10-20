Уоллес: Применение иранских дронов – еще один признак стратегической деградации армии РФ
Использование Россией беспилотников иранского производства является очередным признаком стратегической деградации российских вооруженных сил. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте.
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"Как только российские войска оказываются отброшены [на фронте], они прибегают к прямым ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины, особенно по объектам энергетики", – сказал Уоллес.
Он подчеркнул, что эти объекты не играют прямой военной роли, но россияне обстреливают их и причиняют многочисленные проблемы мирным гражданам Украины.
"Примечательно, что эти удары частично наносятся барражирующими боеприпасами, так называемыми дронами-камикадзе", – заявил британский министр обороны.
Он подчеркнул, что, несмотря на опровержения Тегерана, это оружие поставляет Иран.
"Это само по себе является еще одним признаком стратегической деградации российской армии", – заявил Уоллес.
- По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе. Это в два с половиной раза больше, чем в первую декаду месяца.
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