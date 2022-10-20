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Уоллес: Применение иранских дронов – еще один признак стратегической деградации армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 21:02
Уоллес: Применение иранских дронов – еще один признак стратегической деградации армии РФ - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Использование Россией беспилотников иранского производства является очередным признаком стратегической деградации российских вооруженных сил. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в британском парламенте.

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"Как только российские войска оказываются отброшены [на фронте], они прибегают к прямым ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины, особенно по объектам энергетики", – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что эти объекты не играют прямой военной роли, но россияне обстреливают их и причиняют многочисленные проблемы мирным гражданам Украины.

"Примечательно, что эти удары частично наносятся барражирующими боеприпасами, так называемыми дронами-камикадзе", – заявил британский министр обороны.

Он подчеркнул, что, несмотря на опровержения Тегерана, это оружие поставляет Иран.

"Это само по себе является еще одним признаком стратегической деградации российской армии", – заявил Уоллес.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе. Это в два с половиной раза больше, чем в первую декаду месяца.

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Наталія Медведєва
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война Иран дрон Бен Уоллес
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