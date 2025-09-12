Британский принц Гарри приехал в Украину с необъявленным визитом

В интервью он сообщил, что его пригласила украинская власть

Принц Гарри (Фото: EPA/NEIL HALL)

Принц Гарри, герцог Сассекский с необъявленным визитом приехал в Киев 12 сентября. Он заявил, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в реабилитации тысяч раненых военнослужащих, передает The Gurdian.

В ходе визита принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и, как ожидается, встретится с 200 ветеранам. Также у него запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Принц Гарри прибыл в Украину вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation. По его словам, они намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых, чтобы в конечном итоге оказать помощь во всех районах страны.

В интервью The Guardian во время ночной поездки в Киев герцог Сассекский заявил, что войну остановить он не может, но может сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления военных.

"Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в эту войну и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит", – сказал он.

По словам Гарри, изначально его пригласила гендиректор травматологического центра Superhumans Ольга Руднева. Он посетил его в апреле 2025 года, однако несколько месяцев назад случайно встретился с Рудневой в Нью-Йорке и спросил, чем может помочь.

"Она ответила: "Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев". Мне пришлось согласовать это с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение", – рассказал британский принц.

Он отметил, что во Львове, где он был в апреле, "почти не видно следов войны".

"Это так далеко на западе. Впервые мы увидим настоящие разрушения, вызванные войной", – сказал Гарри журналистам.