Британський принц Гаррі приїхав в Україну з неоголошеним візитом

В інтерв'ю він повідомив, що його запросила українська влада

Принц Гаррі (Фото: EPA/NEIL HALL)

Принц Гаррі, герцог Сассекський з неоголошеним візитом приїхав до Києва 12 вересня. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації тисяч поранених військовослужбовців, передає The Gurdian.

Під час візиту принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні і, як очікують, зустрінеться з 200 ветеранами. Також у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Принц Гаррі прибув в Україну разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation. За його словами, вони мають намір детально обговорити нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, щоб зрештою надати допомогу в усіх районах країни.

В інтерв'ю The Guardian під час нічної поїздки до Києва герцог Сассекський заявив, що війну зупинити він не може, але може зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення військових.

"Ми можемо і далі олюднювати людей, залучених у цю війну і те, через що вони проходять. Ми повинні постійно пам'ятати про це. Сподіваюся, ця поїздка допоможе людям усвідомити це, тому що легко втратити чутливість до того, що відбувається", – сказав він.

За словами Гаррі, спочатку його запросила гендиректорка травматологічного центру Superhumans Ольга Руднєва. Він відвідав його у квітні 2025 року, проте кілька місяців тому випадково зустрівся з Руднєвою в Нью-Йорку і запитав, чим може допомогти.

"Вона відповіла: "Найбільший вплив ви справляєте, приїжджаючи до Києва". Мені довелося узгодити це з дружиною і британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення", – розповів британський принц.

Він зазначив, що у Львові, де він був у квітні, "майже не видно слідів війни".

"Це так далеко на заході. Вперше ми побачимо справжні руйнування, спричинені війною", – сказав Гаррі журналістам.