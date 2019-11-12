Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным о "возможности взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала". Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"...Считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас и делает, мы сейчас наблюдаем", - сказал глава МИД.

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По его словам, Украина с отводом войск, выдачей в обмен на украинских узников РФ преступников и другими действиями выполнила "довольно болезненные условия", что якобы дало возможность сказать Путину – "давайте сядем и договоримся" в нормандском формате.

Пристайко уверен: "Без преувеличения, это критический момент нашей истории".

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