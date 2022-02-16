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"Призываем ответить взаимностью". Министры обороны стран НАТО обратились к России

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 19:55
Встреча министров обороны стран-членов НАТО (Фото: пресс-служба НАТО)

Министры обороны стран-членов НАТО обратились к России с призывом ответить взаимностью на усилия западных стран и выбрать путь дипломатии и деэскалации. Об этом говорится в совместном заявлении глав оборонных ведомств государств-членов Североатлантического альянса, которые провели сегодня встречу в Брюсселе в связи с угрозой нового вторжения России в Украину. Заявление опубликовано на сайте НАТО.

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Как отмечается, НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе на самом высоком уровне.

Министры поддержали усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей. 

"Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Главы оборонных ведомств стран НАТО отметили, что ждут ответа России на их предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического регион.

"Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию", – говорится в заявлении.

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В НАТО призвали Россию немедленно прекратить наращивание войск и вывести свои силы из Украины.

"Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу", – говорится в заявлении.

Министры сообщили, что для противостояния российской угрозе НАТО размещает дополнительные сухопутные силы, морские и воздушные средства в восточной части Североатлантического союза, а также повышают боеготовность своих сил.

В НАТО подчеркнули, что эти меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации.

"НАТО по-прежнему привержена основополагающим принципам европейской безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности", – говорится в заявлении.

В НАТО подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и еще раз предупредили Россию о последствиях агрессии.

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Наталия Медведева
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