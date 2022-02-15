Агрессия РФ. Генсек НАТО заявил об "осторожном оптимизме", но реальной деэскалации еще нет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами от РФ о том, что дипломатия должна продолжаться, и заявлениями об отводе войск от границ. Однако реальной деэскалации Альянс пока не видит. Об этом он сказал во время брифинга 15 февраля, его цитирует Reuters.
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"Есть сигналы из Москвы о том, что дипломатия должна продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не видим никаких признаков деэскалации на местах с российской стороны", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что Россия стянула беспрецедентное со времен холодной войны количество войск к границам Украины и "сейчас все готово для новой атаки".
"Но у России еще есть время отступить от пропасти, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением", – сказал Столтенберг, назвав нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым мы сталкивались в Европе за последние десятилетия".
Как передает The Guardian, комментируя заявления РФ об отводе войск, Столтенберг сказал, что Альянс пока не видит никакой деэскалации на местах и никаких признаков сокращения российского военного присутствия на границах Украины, "но продолжит мониторинг".
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- По словам Столтенберга, Украине может угрожать не только полномасштабное вторжение РФ, но и другие риски – в частности, попытки свержения власти в Киеве российскими агентами.
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