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Продолжаем "демобилизовать" оккупантов. СБУ показала видео точных ударов

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:59
Продолжаем
Скриншот с видео

В СБУ показали видео уничтожение кафиров спецназовцами Центра спецопераций "А" СБУ на Запорожском направлении.

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"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают "демобилизовывать" российских оккупантов на всех фронтах. Сегодня подборка точных ударов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Только за последние несколько дней бойцы СБУ:

- уничтожили БТР и БМП российских кафиров,

- "отминусовали" склад боеприпасов,

- точным выстрелом из ПТРК подбили российский танк,

– ударили по позициям вражеской пехоты.

  • На 22 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 55510 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли почти три десятка единиц бронемашин врага, сбили вертолет и почти 10 БПЛА, а также эффективно "поработали" по живой силе россиян.
Вадим Ребрина
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