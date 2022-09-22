Продолжаем "демобилизовать" оккупантов. СБУ показала видео точных ударов
22.09.2022, 13:59
Скриншот с видео
В СБУ показали видео уничтожение кафиров спецназовцами Центра спецопераций "А" СБУ на Запорожском направлении.
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"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают "демобилизовывать" российских оккупантов на всех фронтах. Сегодня подборка точных ударов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.
Только за последние несколько дней бойцы СБУ:
- уничтожили БТР и БМП российских кафиров,
- "отминусовали" склад боеприпасов,
- точным выстрелом из ПТРК подбили российский танк,
– ударили по позициям вражеской пехоты.
- На 22 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 55510 военнослужащих. За сутки ВСУ сожгли почти три десятка единиц бронемашин врага, сбили вертолет и почти 10 БПЛА, а также эффективно "поработали" по живой силе россиян.
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